Кошка на несколько дней застряла в шахте лифта в Москве: видео спасательной операции

В московской многоэтажке кошка забралась на подоконник за открытой шахтой лифта, и самостоятельно выбраться не смогла. Только через четыре дня добровольцы-спасатели смогли достать животное оттуда.

Момент спасения кошки попал на видео. Как рассказали телеканалу «360» в московском департаменте по делам ГО и ЧС, команду из сотрудников местной управляющей компании, «Мослифта» и добровольцев отряда «СпасРезерв» собрали жильцы многоэтажки.

Механик и старший смены спасателей придумали, в каком положении необходимо остановить лифт, чтобы разрезать сетку. После спасения животное посадили в переноску.