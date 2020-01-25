Столичных автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Москву и Подмосковье накрыла метель. С 13 до 21 часа в столице усилится ветер с порывами до 14-19 метров в секунду.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендует водителям пользоваться для поездок по городу общественным транспортом в целях предотвращения ДТП из-за гололеда, мокрого снега и сильного ветра.
«Серьезных заторов на дорогах нет, зато высок риск попасть в ДТП из-за плохой видимости и слабого сцепления с асфальтом. Если вам куда-то надо, безопаснее в ближайшие часы выбрать городской транспорт», - сообщает ЦОДД.
Про прогнозу МЧС, непогода в столице продержится до 21 часа. В свою очередь, ГИБДД Москвы призывает водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию из-за непогоды.