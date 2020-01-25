Столичных автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

«Серьезных заторов на дорогах нет, зато высок риск попасть в ДТП из-за плохой видимости и слабого сцепления с асфальтом. Если вам куда-то надо, безопаснее в ближайшие часы выбрать городской транспорт», - сообщает ЦОДД.

Москву и Подмосковье накрыла метель. С 13 до 21 часа в столице усилится ветер с порывами до 14-19 метров в секунду.

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