В стране и мире Выбросившая младенца из окна женщина арестована на два месяца Ян Брацкий Трагедия произошла в новой Москве, где из окна одной из квартир женщина выбросила ребенка своей знакомой. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Выбросившая ребенка из окна женщина арестована. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского суда. Инцидент произошел накануне в новой Москве. «Постановлением Щербинского районного суда города Москвы от 05.12.2020 года, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04 февраля 2021 года», - сказали РИА Новости в пресс-службе. По предварительной информации, ребенка выбросила в окно знакомая матери, которая находилась в квартире вместе с ней и малышом. В результате действий женщины младенец погиб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика