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Выбросившая младенца из окна женщина арестована на два месяца

Ян Брацкий
18:03 05.12.2020
Трагедия произошла в новой Москве, где из окна одной из квартир женщина выбросила ребенка своей знакомой.
Выбросившая младенца из окна женщина арестована на два месяца
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Выбросившая ребенка из окна женщина арестована. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского суда. Инцидент произошел накануне в новой Москве.

«Постановлением Щербинского районного суда города Москвы от 05.12.2020 года, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04 февраля 2021 года», - сказали РИА Новости в пресс-службе.

По предварительной информации, ребенка выбросила в окно знакомая матери, которая находилась в квартире вместе с ней и малышом. В результате действий женщины младенец погиб.

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