Все туркомпании Китая прекратили организовывать путешествия из-за коронавируса

Все туркомпании Китая полностью прекратили организацию групповых туров для путешественников из-за распространения коронавируса.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, туристы, которые уже находятся в поездке, смогут продолжить ее в соответствии с договором. Однако с сегодняшнего дня все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию пакетов «авиабилет+гостиницы».

По последним данным, от нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, скончался 41 человек. Всего подтверждено уже более 1300 случаев заражения.

Между тем Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что первая женщина, заразившаяся новой болезнью, выздоровела. У 56-летней пациентки температура тела не превышает норму уже шесть дней, и экспертная группа пришла к выводу, что ее можно выписать.

Коронавирус уже попал в Австралию, Вьетнам, Малайзию, Корею, Сингапур, США, Францию и Японию. В России он не выявлен.