Под Новосибирском водитель выбросил пассажирку из автобуса: видео

В Бердске Новосибирской области водитель автобуса вытолкнул из салона пассажирку на снег. Видео инцидента появилось в Сети.

На кадрах видно, как мужчина тащит к выходу из автобуса женщину, которая кричит: «Не трогайте меня!». Потом он толкает ее, и она падает на спину в снег. После этого водитель спокойно садится за руль, а пассажирка заходит обратно в салон автобуса, причитая и оскорбляя мужчину.

Издание berdsk-online.ru сообщает, что инцидент случился 24 января. Как заявили очевидцы, водитель вытолкнул пассажирку из салона на улицу, забрав у нее документы и телефон. После случившегося он бросил ее вещи на пол.