Помпео выругался на журналистку после вопроса об Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео резко ответил американской журналистке Мэри Луиз Келли во время интервью для National Public Radio.

Как написала на своей странице в Twitter сама Келли, реакция чиновника последовала после вопроса о его отношении к экс-послу США на Украине Мари Йованович и расследовании относительно возможной слежки за дипломатом. Помпео заявил, что поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой «защиты» относительно других работников Госдепа, в частности, его старшего советника, который ушел из ведомства отчасти потому, что не имел со стороны коллег общественной поддержки.

«Я не собираюсь комментировать то, что, возможно, сказал мистер МакКинли», - заявил Помпео.

Госсекретарь США отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении Украины.

«Политика в отношении Украины проводилась Госдепом все время, сколько я здесь был. И наша политика была очень ясна», - добавил он.

После вопросов об Украине Помпео попросил об окончании интервью. Несмотря на это, беседа с журналисткой продолжилась. Как заявила женщина, госсекретарь США пригласил ее в личную гостиную без диктофона, там он высказал свое недовольство вопросами об Украине. Келли отметила, что он ругался и заявил: «Как вы думаете, американцев волнует Украина?».