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Найдена новая мутация коронавируса, против которой антитела оказались бессильны

Роман Захаров
17:49 05.12.2020
Специалисты провели исследование, в рамках которого нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, способные предотвратить связывание трех моноклональных антител.
Найдена новая мутация коронавируса, против которой антитела оказались бессильны
© Фото: Thomas Imophoto, thek.net via, Globallookpress

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона выявили мутацию коронавируса, которая помогает инфекции оставаться незамеченной для антител, вырабатываемых в организме во время его борьбы с данным заболеванием.

Специалисты провели исследование, в рамках которого нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, способные предотвратить связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии). В результате они пришли к выводу, что ряд мутаций затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD) - его вирус использует для попадания в клетки. При этом одна из таких мутаций маскировала инфекцию от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител, сообщает Nature, ссылаясь на препринт исследования.

По данным ученых, часть таких изменений нередко встречается у инфицированных коронавирусом, а противостоящая всему набору антител мутация была найдена в Нидерландах и Дании.

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