Метель и снегопад обрушились на Москву: видео
В МЧС рассказали, что с 13 до 21 часа в столице ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду.
© Видео: Ирина Пронских, Борис Юнацкий, Соков Евгений, Антон Гусаров, ВКонтакте, kebedov_hasan, Instagram © Фото: Ирина Пронских, ВКонтакте
Москву и Подмосковье накрыла метель. Очевидцы в социальных сетях выкладывают видео непогоды.
Житель столицы опубликовал ролик, на котором видно заснеженный город, и подписал публикацию: «Снежная "лавина" пришла в Москву. Порывистый ветер окутал столицу, местами прошла снежная крупа».
Как сообщается на сайте МЧС по Москве, в период с 13 до 21 часа в столице ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду, также будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица.