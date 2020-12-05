Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторые популярные в новогоднюю ночь, любимые многими россиянами продукты могут спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию в организме.

В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые: некоторые поклонники мандаринов в Новый год слишком увлекаются этим продуктом.

«Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых, и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление», - сказала специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, диетолог рассказала, что морские деликатесы также стоит употреблять в пищу с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные резко ухудшить самочувствие некоторых людей.

Противопоказаны для людей, страдающих от аллергии, орехи и специи с насыщенным вкусом, напомнила Соломатина. Чаще всего эти продукты «спрятаны» в блюдах, поэтому перед их употреблением нужно обязательно уточнить состав, заключила специалист.