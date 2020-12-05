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«Он всем помогал»: отец подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье заступился за сына

Ян Брацкий
17:32 05.12.2020
Мужчина отрицает конфликт с убитыми соседями и уверяет, что  его сын не мог совершить преступления.
«Он всем помогал»: отец подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье заступился за сына
© Фото: ТРК Звезда

Один из предполагаемых участников жестокой расправы над семьей в Подмосковье - невиновен. В этом уверен его отец, встретиться с которым удалось журналистам.

Дом мужчины находится по соседству со сгоревшей дачей, под завалами которой и были обнаружены фрагменты тел двух взрослых и девушки-подростка из Москвы.

По версии правоохранителей, которую они озвучивали ранее, между соседями мог быть конфликт. Отец подозреваемого это отрицает заявляя, что его сын никому не делал зла.

«Все что пишут в газетах это полная ерунда. Всегда все было хорошо. Сын всем здесь помогал, а в газетах написали, что он всем угрожал», - возмутился мужчина, отказавшись назвать свое имя.

Трагедия произошла накануне в садово-дачном кооперативе Волоколамска «Малахит». Жительница Москвы обратилась за помощью в полицию, рассказав, что ее близкие не выходят на связь уже несколько дней.

Прибывшие на место происшествия оперативники увидели сгоревший дом, а внутри нашли тела убитых. Машина главы семьи предположительно была расстреляна.

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать предполагаемых убийц. Ими оказались трое мужчин - москвичи 40 лет и 31 года, а также 27-летний житель Солнечногорска. Они сознались в содеянном, сейчас с ними работают следователи.

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