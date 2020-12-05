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СМИ: вдова и сын Михаила Круга сменили фамилию

Роман Захаров
17:00 05.12.2020
По словам Ирины Круг, сменить фамилию было ее идеей.
СМИ: вдова и сын Михаила Круга сменили фамилию
© Фото: irinakrugofficial, VK

Вдова Михаила Круга (по паспорту Михаила Воробьева) Ирина и их совместный ребенок, младший сын шансонье - Александр, официально сменили свои фамилии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«В феврале этого года я поменял фамилию. Прежде был, как и отец, по паспорту Воробьевым, сейчас же стал Кругом», - приводит издание слова молодого человека.

Как, в свою очередь, сообщила Ирина, поменять фамилию на Круг - было ее идеей, а ребенок последовал ее примеру.

Спустя какое-то время после трагической гибели супруга, Ирина Круг начала выступать. Когда подрос их сын Александр, он, как и родители, решил стать артистом. Сейчас молодой человек иногда поет дуэтом с матерью, а недавно он поступил в театральный институт имени Щукина.

«Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», - объяснил свою позицию Александр Круг.

Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Бандиты застрелили шансонье в его доме в Твери во время попытки ограбления.

У Круга есть также ребенок от первого брака - Дмитрий. Он, в отличие от младшего брата, не пошел по профессиональному пути отца и вместо эстрадной сцены выбрал службу в полиции.

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