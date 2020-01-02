Глава «Нафтогаза» прокомментировал заключение контракта с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что остался не в восторге от включения украинской компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. По его словам, таким образом Киев пошел на «компрописс».

Коболев пояснил, что, с точки зрения законодательства и регуляторных актов, напрямую влияющих на рынок природного газа, украинские законы не соответствуют европейским.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что «Газпром» якобы не был готов брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», зная о данной ситуации. В результате указанные риски пришлось взять на себя «Нафтогазу».

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», - цитирует Коболева РИА Новости.

Тридцатого декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через украинскую территорию. Ожидается, что в первый год будет прокачано 65 миллиардов кубометров топлива, а в следующие четыре года - по 40 миллиардов.