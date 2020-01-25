Астронавты МКС вышли в космос для ремонта спектрометра

Находящиеся на борту МКС астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) вышли в открытый космос, чтобы осуществить ремонт оборудования. Работа займет около 6,5 часов, в течение которых им нужно будет проверить функционирование новой системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра, сообщает ТАСС.

Предыдущий, третий этап ремонта спектрометра окончился в ноябре. Во время него астронавты проложили по поверхности станции кабель питания, сняли часть теплоизоляции и убрали стойку. Она перекрывала доступ к системе охлаждения прибора.

В октябре 2019 года сообщалось о том, что астронавты NASA в течение ближайших трех месяцев выйдут в открытый космос около 10 раз, произведя во время выходов замену батарей и ремонта установленного на поверхности альфа-магнитного спектрометра.