Минздрав зарегистрировал предельную цену за вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену за вакцину «Спутник V». Она составит 1942 рубля за 2 компонента.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за 2 компонента. Цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей»,- сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он также напомнил, что ранее данная вакцина по решению Правительства РФ была включена в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Напомним, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.