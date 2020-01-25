Под Оренбургом столкнулись 10 автомобилей

На трассе Оренбург - Орск столкнулись десять машин: в том числе автомобилей скорой помощи и дорожной службы.

Как сообщили «Звезде» в УМВД по региону, авария произошла в Гайском районе на 246-м километре автодороги Оренбург - Орск - Шильда возле села Халилово.

© orenburg.media

«Предварительно установлено, что в результате столкновения десяти транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи и специальной снегоочистительной техники, трое человек обращались за оказанием медицинской помощи», - уточнили в ведомстве.

Одна женщина из троих пострадавших была госпитализирована с переломом бедра. Остальным двоим не потребовалась госпитализация.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить все обстоятельства аварии, а также принять процессуальное решение.