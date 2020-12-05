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Пистолет Джеймса Бонда продали за четверть миллиона долларов

Роман Захаров
16:27 05.12.2020
Изначальная стоимость лота составляла от 150 тысяч долларов до 200 тысяч долларов.
Пистолет Джеймса Бонда продали за четверть миллиона долларов
© Фото: Julien'S Auctions, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пистолет, который использовал Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу», продали за 256 тысяч долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, изначальная стоимость лота составляла от 150 тысяч долларов до 200 тысяч долларов.

Walther PP, ставший культовым оружием спецагента, впервые появился в фильме «Доктор Ноу». Его Бонду выдали вместо старой «Беретты».

Шотландский актер Шон Коннери ушел из жизни 30 октября в возрасте 90 лет. Как сообщили позже СМИ, причиной его смерти могла стать дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией.

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