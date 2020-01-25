Путин поручил проверить законность приговора Котову за нарушения на митингах
Константина Котова приговорили к четырем годам колонии из-за нарушений в ходе митингов.
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Генеральной прокуратуре Российской Федерации дано поручение президента РФ разобраться, законно ли вынесен приговор осужденному за неоднократные нарушения закона о митингах оппозиционеру Константину Котову. 34-летний мужчина получил четыре года колонии.
«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», - сказано в тексте поручения.
Ответственным за выполнение поручения является новый генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Изучить ситуацию Котова Владимир Путин пообещал в декабре после итоговой пресс-конференции.