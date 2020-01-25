В Минобороны рассказали о «перехвате» США российской колонны в Сирии

В Минобороны России прокомментировали заявления ряда американских представителей о случае «перехвата» более года назад российской военной колонны, двигавшейся в направлении Мембиджа.

«Сегодня в Сирии между вооруженными силами РФ и США сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения. Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне, - где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга», - заявили в военном ведомстве.

В сообщении Минобороны указывается, что упомянутый американскими представителями факт произошел почти 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Мембидж, он тогда находился под тройным контролем: курдских отрядов, сирийских правительственных войск и возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции.

Всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать действия для исключения конфликтов. Поэтому случай, который был изложен американским представителем, является наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух государств в Сирии.