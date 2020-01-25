Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Минобороны рассказали о «перехвате» США российской колонны в Сирии

Александра Арсентьева
16:20 25.01.2020
Упомянутый представителями США факт произошел почти 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Мембидж, он тогда находился под тройным контролем: курдских отрядов, сирийских правительственных войск и возглавляемой американцами так называемой антитеррористической коалиции.
В Минобороны рассказали о «перехвате» США российской колонны в Сирии
© Фото: U.S. Department of Defense, Globallookpress

В Минобороны России прокомментировали заявления ряда американских представителей о случае «перехвата» более года назад российской военной колонны, двигавшейся в направлении Мембиджа.

«Сегодня в Сирии между вооруженными силами РФ и США сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения. Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне, - где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга», - заявили в военном ведомстве.

В сообщении Минобороны указывается, что упомянутый американскими представителями факт произошел почти 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Мембидж, он тогда находился под тройным контролем: курдских отрядов, сирийских правительственных войск и возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции.

Всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать действия для исключения конфликтов. Поэтому случай, который был изложен американским представителем, является наглядным примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух государств в Сирии.

«Искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата25.01.2020, 11:42
В России отмечают День штурмана
Дата24.01.2020, 23:56
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.01.2020, 10:54
В России разработали новый вертолет для спецназа
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
16:20 В стране и мире
В Минобороны рассказали о «перехвате» США российской колонны в Сирии
12:13 В стране и мире
Видео
Три деревни в провинции Идлиб освобождены от террористов
20:32 Армия
ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии
20:31 В стране и мире
Армия САР выбила боевиков из двух населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации
20:30 Армия
Разминирование, гумпомощь и строительство: как РФ помогает восстановить мирную жизнь в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:12 В стране и мире
Видео
Помпео выругался на журналистку после вопроса об Украине
17:00 В стране и мире
Астронавты МКС вышли в космос для ремонта спектрометра
16:36 В стране и мире
Видео
Под Оренбургом столкнулись 10 автомобилей
16:25 В стране и мире
Путин поручил проверить законность приговора Котову за нарушения на митингах
16:20 В стране и мире
В Минобороны рассказали о «перехвате» США российской колонны в Сирии
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Моральное уродство»: в «Единой России» прокомментировали шутку главы Чувашии
Видео
Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать Игнатьева на вменяемость
Видео
В Туапсе во время мероприятия в актовом зале задержали сотрудников ГИБДД
Видео
Глава МЧС назвал поведение Михаила Игнатьева недопустимым
Видео
Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Видео
Рассекреченная история. Правда Польшу колет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.