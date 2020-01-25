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Путин поручил кабмину сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

Валентина Пескова
15:11 25.01.2020
С января 2020 года размер материнского капитала в РФ составляет 466 тысяч 617 рублей и выплачивается уже при рождении первого ребенка.
Путин поручил кабмину сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал
© Фото: lujinbo, Xinhua, Globallookpress

Президент РФ распорядился внести изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений граждан относительно распоряжения ими денег, которые составляют материнский капитал. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми», - говорится в поручении.

Срок его выполнения президент обозначил датой 31 июля 2020 года.

Напомним, в прозвучавшем в этом месяце Послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин внес радикальные изменения в программу выплаты материнского капитала. Теперь российские семьи получат материальную поддержку от государства уже при рождении первого ребенка: эта сумма составит 466 тысяч 617 рублей. А для семей с двумя детьми материнский капитал будет равен 616 тысячам 617 рублям.

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