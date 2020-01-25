Путин поручил кабмину сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

Президент РФ распорядился внести изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений граждан относительно распоряжения ими денег, которые составляют материнский капитал. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми», - говорится в поручении.

Срок его выполнения президент обозначил датой 31 июля 2020 года.

Напомним, в прозвучавшем в этом месяце Послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин внес радикальные изменения в программу выплаты материнского капитала. Теперь российские семьи получат материальную поддержку от государства уже при рождении первого ребенка: эта сумма составит 466 тысяч 617 рублей. А для семей с двумя детьми материнский капитал будет равен 616 тысячам 617 рублям.