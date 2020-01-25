Минздрав заявил о новой системе оплаты труда врачей

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения собираются представить уже в апреле 2020 года. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Это касается апреля месяца фактически, а остальные результаты внедрения пойдут уже в этом году», - ответил Мурашко на вопрос о том, когда будет предложен план по исполнению поручений Владимира Путина об оптимизации оплаты труда врачей.

Глава Минздрава также отметил, что для государства важен каждый врач, вне зависимости от того, где он работает.

«Ни у кого не должно создаваться ощущение, что врач, работающий в федеральном учреждении, находится в более привилегированном (положении - прим. ред.)», - заявил он в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее президент России, оглашая Послание Федеральному Собранию, анонсировал переход на новую систему оплаты труда для сотрудников здравоохранения. Как отметил Путин, новая система будет основана на едином для всего государства списке компенсаций и надбавок.