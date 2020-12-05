Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В полиции раскрыли детали задержания подозреваемых в тройном убийстве в Волоколамске

Ян Брацкий
15:52 05.12.2020
На месте преступления сотрудники полиции обнаружили тела убитых, сгоревший частный дом и расстрелянный автомобиль.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ГСУ СК России по Московской области

В убийстве семьи из трех человек, тела которых накануне были обнаружены в Волоколамске, подозреваются жители Москвы и Солнечногорска. Они признались в содеянном и сейчас с ними работают следователи.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В кратчайшие сроки в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления – двое жителей Москвы 1980 и 1989 годов рождений и житель города Солнечногорска 1993 года рождения», - сообщила Петрова.

О трагедии стало известно после звонка родственницы убитых, которая безуспешно пыталась выйти с ними на связь. Полицейским женщина рассказала, что супружеская пара и их 16-летняя дочь уехали на дачу несколько дней назад.

«Сотрудниками полиции были организованы поисковые мероприятия, в результате которых на окраине СНТ «Малахит» была обнаружена автомашина с повреждениями, схожими с пулевыми отверстиями, а недалеко от автомобиля в заброшенном сгоревшем доме обгоревшие фрагменты тел супружеской пары и их дочери», - добавила представительница правоохранительных органов.

Ранее корреспондент «Звезды» снял новое видео с места тройного убийства в садовом товариществе. На кадрах видны сгоревший дом, обвалившиеся стена и крыша здания. Мотивы жестокой расправы уточняются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.