В полиции раскрыли детали задержания подозреваемых в тройном убийстве в Волоколамске

В убийстве семьи из трех человек, тела которых накануне были обнаружены в Волоколамске, подозреваются жители Москвы и Солнечногорска. Они признались в содеянном и сейчас с ними работают следователи.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В кратчайшие сроки в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления – двое жителей Москвы 1980 и 1989 годов рождений и житель города Солнечногорска 1993 года рождения», - сообщила Петрова.

О трагедии стало известно после звонка родственницы убитых, которая безуспешно пыталась выйти с ними на связь. Полицейским женщина рассказала, что супружеская пара и их 16-летняя дочь уехали на дачу несколько дней назад.

«Сотрудниками полиции были организованы поисковые мероприятия, в результате которых на окраине СНТ «Малахит» была обнаружена автомашина с повреждениями, схожими с пулевыми отверстиями, а недалеко от автомобиля в заброшенном сгоревшем доме обгоревшие фрагменты тел супружеской пары и их дочери», - добавила представительница правоохранительных органов.

Ранее корреспондент «Звезды» снял новое видео с места тройного убийства в садовом товариществе. На кадрах видны сгоревший дом, обвалившиеся стена и крыша здания. Мотивы жестокой расправы уточняются.