В стране и мире Коронавирус Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с распространением COVID-19 в РФ Роман Захаров По словам Михаила Мурашко, значимого прироста заболевших COVID-19 в России медики сейчас не наблюдают. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Ситуация с распространением коронавируса в РФ остается достаточно стабильной. Такое заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. При этом министр добавил, что значимого прироста заболевших COVID-19 специалисты ведомства сейчас не наблюдают. «Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», - объяснил Мурашко. В России за минувшие сутки выявили 28 782 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с момента начала пандемии. За все время в нашей стране зарегистрирован 2 431 731 случай заражения COVID-19. Темп прироста на данный момент составляет 1,2%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика