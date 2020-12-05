Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с распространением COVID-19 в РФ

Роман Захаров
15:45 05.12.2020
По словам Михаила Мурашко, значимого прироста заболевших COVID-19 в России медики сейчас не наблюдают.
Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с распространением COVID-19 в РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ситуация с распространением коронавируса в РФ остается достаточно стабильной. Такое заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

При этом министр добавил, что значимого прироста заболевших COVID-19 специалисты ведомства сейчас не наблюдают.

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», - объяснил Мурашко.

В России за минувшие сутки выявили 28 782 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с момента начала пандемии. За все время в нашей стране зарегистрирован 2 431 731 случай заражения COVID-19. Темп прироста на данный момент составляет 1,2%. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.