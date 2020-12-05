Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликован самый детальный снимок солнечного пятна

Роман Захаров
15:40 05.12.2020
Фото солнечного пятна сделано с пространственным разрешением, которое превышает примерно в 2,5 раза максимальное достигнутое ранее разрешение.
Опубликован самый детальный снимок солнечного пятна
© Фото: springer.com

В Сети опубликовали самый детальный на сегодняшний день снимок солнечного пятна. Фотографию сделал солнечный телескоп DKIST (США) еще 28 января, но обнародовали его лишь сейчас.

«Этот снимок солнечного пятна сделан с пространственным разрешением, которое превышает примерно в 2,5 раза максимальное достигнутое ранее разрешение, и показывает магнитные структуры на поверхности Солнца диаметром вплоть до 20 километров и менее», - сообщил руководитель научной группы доктор Томас Риммеле.

По словам специалистов, темные участки на снимке - это результат взаимодействия мощных магнитных полей и горячих газов. Температура там составляет примерно 4000 градусов по Цельсию. В светлых же участках - еще горячее.

На снимке запечатлена область приблизительно 15 000 км, то есть туда можно поместить всю нашу Землю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.