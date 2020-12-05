Опубликован самый детальный снимок солнечного пятна

В Сети опубликовали самый детальный на сегодняшний день снимок солнечного пятна. Фотографию сделал солнечный телескоп DKIST (США) еще 28 января, но обнародовали его лишь сейчас.

«Этот снимок солнечного пятна сделан с пространственным разрешением, которое превышает примерно в 2,5 раза максимальное достигнутое ранее разрешение, и показывает магнитные структуры на поверхности Солнца диаметром вплоть до 20 километров и менее», - сообщил руководитель научной группы доктор Томас Риммеле.

По словам специалистов, темные участки на снимке - это результат взаимодействия мощных магнитных полей и горячих газов. Температура там составляет примерно 4000 градусов по Цельсию. В светлых же участках - еще горячее.

На снимке запечатлена область приблизительно 15 000 км, то есть туда можно поместить всю нашу Землю.