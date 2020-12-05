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Глава «Опоры России» прокомментировал обвинения в нарушении ограничений при проведении банкета

Ян Брацкий
15:32 05.12.2020
Со слов участников мероприятия, все необходимые нормы эпидемиологической безопасности были соблюдены.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: delo, Pixabay

Во время проведения делового ужина для участников конференции общественной организации «Опора России» были соблюдены все требования по профилактике распространения коронавируса.

Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Такой вот формат мероприятия. Это была часть программы организаторов. Все лица, которые там участвовали, все проходили тестирование на коронавирус. Все требования, которые предъявляются в части ограничений, были доведены и соблюдены», - заверил Дмитрий Лысков.

Недоумевает и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин. С его слов, к участникам мероприятия предъявлялись высокие требования.

«Да, люди сняли маски, но они ужинали. Они приехали, примерно 70 человек со всех регионов поужинать и ровно в 21:00, как и положено, все уехали. Там был огромный зал и дистанция в два метра была соблюдена. У всех перед началом ужина измерили температуру, все участники прошли тест на коронавирус и сдали анализы», - заключил он.

В настоящее время по факту возможных нарушений противоэпидемических норм в условиях пандемии проводится проверка.

В случае выявления нарушений виновные понесут наказание, отметили в пресс-службе регионального правительства.

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