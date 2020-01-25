Хуснуллин выступил за реновацию жилья во всех городах РФ

Ставший на днях заместителем председателя правительства Москвы Марат Хуснуллин внес рациональное предложение. Экс-заммэра предложил начать реновацию жилья во всех городах России. По словам Хуснуллина, реализация этого проекта требует больших затрат.

«Реновация - это изменение всего уклада жизни. Но это то, что надо делать», - отметил зампред в эфире телеканала «Россия-1».

Для того, чтобы реализация этой задачи состоялась, Хуснуллин считает необходимым на федеральном уровне пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения.

Вице-премьер резонно заметил, что, если провести реновацию получилось в Татарстане и Москве, то же самое можно сделать и по всей России.