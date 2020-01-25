Задержание организаторов порностудии в Красноярске показали на видео

Сотрудники главного управления МВД Красноярского края опубликовали видео задержания подозреваемых в порнографических съемках с участием несовершеннолетних.

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по краю задержали подозреваемых в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов», - сообщается в заявлении ведомства.

На кадрах представлено как сотрудники СОБРа входят в квартиру, где проводилась съемка - на кроватях и полу лежат полуголые люди, среди которых один юноша.

По информации ГУ МВД, в качестве подозреваемого был задержан житель Красноярска 1981 года рождения, в отношении которого была получена оперативная информация, что он занимается совращением малолетних девушек.

«Установлено, что с сентября по октябрь 2019 года злоумышленник по месту своего жительства, а также в арендованной квартире, используя фото- и видео аппаратуру, осуществлял съемку несовершеннолетней девушки 2003 года рождения», - уточняется в заявлении.

Помимо этого был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в совращении 15-летней девушки в одном из мест жительства своего поддельника.

В ходе ряда обысков были изъяты флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры, а также 28 сотовых телефонов.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье 242.2 пункт «б» - использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.

Им грозит наказание в виде заключения под стражу сроком до 10 лет.