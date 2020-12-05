Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями

В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями, заявил Владимир Путин на встрече с участниками и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Речь также идет об увеличении добычи полезных ископаемых, отметил президент РФ.

«Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», - подчеркнул он.

По словам Путина, развитие этого направления является будущим России, в частности, и с позиции добычи природных ископаемых, которые необходимы стране.