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Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями

Анна Панцулая
14:52 05.12.2020
В развитии данного направления президент РФ видит будущее страны.
Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями
© Фото: Пресс-служба президента РФ

В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями, заявил Владимир Путин на встрече с участниками и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Речь также идет об увеличении добычи полезных ископаемых, отметил президент РФ.

«Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», - подчеркнул он.

По словам Путина, развитие этого направления является будущим России, в частности, и с позиции добычи природных ископаемых, которые необходимы стране.

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