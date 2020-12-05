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Ученый разгадал загадку Бермудского треугольника

Ян Брацкий
14:50 05.12.2020
Исследователь предположил, что звено из пяти торпедоносцев США, пропавших в 1945 году, сбилось с пути над акваторией Атлантического океана и не смогло вернуться на аэродром.
Ученый разгадал загадку Бермудского треугольника
© Фото: risovach.ru

Потусторонние силы не имеют отношения к пропаже звена торпедоносцев США в районе Бермудского треугольника 5 декабря 1945 года. Такое заявление сделал ученый-исследователь из Австралии Шейн Саттерли.

Речь об инциденте с пятью самолетами ВМС США, которые пропали над Атлантикой. Звено торпедоносцев под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора выполняло учебный полет и пропало с экранов радаров в полном составе. На аэродром вылета не вернулся ни один самолет.

По мнению ученого, в случившемся виноваты сами пилоты, которые действовали неправильно в сложных метеорологических условиях и просто потерялись.

«Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в океане», - отметил ученый в беседе с 9 News.

Кроме того, считает ученый, большинство членов экипажей были стажерами и не умели управлять самолетами в сложных погодных условиях.

По его мнению, военные давно знают причину трагедии, но не озвучивают ее, так как самолеты так и не были найдены. К слову, вылетевший на их поиски в 1945 году спасательный борт также бесследно исчез.

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