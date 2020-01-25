В Туапсе во время мероприятия в актовом зале задержали сотрудников ГИБДД

В отношении инспектора ДПС и еще одного должностного лица на Кубани возбуждено уголовное дело за получение взятки по предварительному сговору.

По информации следствия, в январе 2016 года сотрудники полиции знали, что местный житель является участником фиктивных ДТП. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инспектор ДПС предложил мужчине в дальнейшем передавать взятки за совершение незаконных действий в пользу участника инсценированных аварий. С 2016 по 2017 годы полицейские многократно выезжали на подставные ДТП и, зная об их имитации, составляли административные материалы.

В результате они за попустительство по службе получили денежные средства в общей сумме 60 тысяч рублей, сообщает издание «Кубанские новости».

Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности.