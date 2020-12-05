«Сами не готовы»: Пригожин прокомментировал нарушения ограничений из-за COVID-19 на концертах

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Звезде» нарушения ограничений из-за COVID-19 на концертах исполнителей с участием нескольких тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что московский концертный зал Adrenaline Stadium опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19 на концерте рок-группы «Кипелов».

Также стало известно, что Роспотребнадзор проверит концерт российской певицы Zivert в Красноярске на соблюдение ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Дело в том, что в соцсетях появились видео ее выступления 4 декабря, на котором поклонники певицы находятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

«Есть две составляющие общества: сознательность каждого человека и подход общий к проблеме, с которой мы столкнулись. Если понимания и подхода нет, то возникает проблема, которую уже решает государство. Тогда граждане сами не готовы поберечь себя и разгрузить наш коечный фонд и медработников. Государство пытается регулировать этот вопрос», - прокомментировал Пригожин.

По его словам, в Китае все граждане со всей ответственностью и достоинством выдержали ограничения. Это и стало главным залогом успеха, считает продюсер.

«У нас артистов и зрителей, конечно, можно понять. Они изголодались друг по другу, по концертам. Естественно, все хотят жить и наслаждаться. То, что сейчас происходит в мире, вопиющая ситуация. Но общество должно уметь консолидироваться, быть ответственными», - подчеркнул Пригожин.

Он отметил, что сейчас нужно не ходить на мероприятия и не давать концерты. По мнению Пригожина, если бы россияне повременили с массовыми мероприятиями, то это была бы другая ситуация. Однако страна в итоге пошла по другому сценарию: «пусть все переболеют».