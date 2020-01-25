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В Армении прошла акция «Дорога памяти»

Александра Арсентьева
14:24 25.01.2020
По погибшим героям отслужили панихиду, после чего прошла церемония изъятия земли и закладки в капсулу. Ее отправят в парк «Патриот» в Подмосковье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Армении прошел один из этапов Международной акции «Дорога памяти», которая приурочена к 75-летию Великой Победы. На центральном кладбище Еревана, где захоронены советские воины, глава Минобороны республики и посол России в Армении возложили венки к памятнику павшим воинам.

По погибшим героям отслужили панихиду, после чего прошла церемония изъятия земли и закладки в капсулу. Она будет отправлена в военно-патриотический парк ВС России «Патриот» в Подмосковье. 9 мая там, на территории Главного храма Вооруженных Сил, будет открыт мемориал с именами и портретами советских воинов, которые погибли в годы войны. Капсулы с землей захоронят у подножия мемориала, к которому будет проложена «Дорога памяти».

«Данное мероприятие послужит очередным звеном в дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества по сохранению исторической памяти о ВОВ. Приумножит духовно-нравственное воспитание подрастающей молодежи, обеспечит неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций», - заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Подвиг советских солдат - это пример героизма, мужества и отваги. Подвиг тружеников тыла - образец несгибаемой воли и самоотверженности. Память об этом подвиге священна, она очень важна не только как фактор справедливости, но и то, что будет помогать нам не допускать повторения трагических ошибок, реально оценивать угрозы, которые стоят перед нами, извлекать серьезные уроки из прошлого», - сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

Международная акция «Дорога памяти» символизирует дружбу и общую историю народов бывших республик СССР, уважение к памяти воинов, которые отдали жизнь за независимость и наше мирное будущее.

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