В 25 регионах Китая объявлен наивысший уровень ЧС

В 25 провинциях, муниципалитетах и других территориальных образованиях Китая из-за вспышки коронавируса объявлен наивысший уровень уровня реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает Global Times.

Впервые I уровень реагирования на ЧС был введен в провинции Хубэй, в городе Ухань находится очаг вируса.

Данный уровень и усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают более миллиарда, проживающих на этих территориях.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным коронавирусом 2019-nCoV, в Ухане была зафиксирована 31 декабря. По последним данным, летальный исход зарегистрирован в 41 случаях, а число заболевших составило 1323 человека.

Болезнь распространилась по Южной Корее, Сингапуру, Японии, Таиланду, США, Малайзии, Австралии, Европе.