Роспотребнадзор проверит концерт певицы Zivert в Красноярске

Роспотребнадзор проверит концерт российской певицы Zivert в Красноярске на соблюдение ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в соцсетях появились видео ее выступления 4 декабря, на котором поклонники певицы находятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

При этом администрация площадки, где проходило мероприятие, заявляла перед шоу, что проданы билеты на 50% вместимости зала, чтобы можно было выполнить шахматную рассадку гостей, передает «Говорит Москва».

Ранее в Санкт-Петербурге «Дворец спорта» оштрафовали на 480 тысяч рублей. Роспотребнадзор составил протокол после того, как концерт рэпера Басты вызвал общественный резонанс в соцсетях. Дело в том, что люди на мероприятии не соблюдали социальную дистанцию, часть была без масок.