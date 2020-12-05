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Вирусолог оценил информацию о летучих мышах-переносчиках COVID-19

Виктория Ивашечкина
14:05 05.12.2020
Алексей Аграновский отметил, что, потенциально опасными для человека действительно являются данные животные и населяющие их коронавирусы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Hu Chao, Xinhua, Globallookpress

Доктор биологических наук, советский и российский ученый Алексей Аграновский прокомментировал «Звезде» информацию уханьского ученого о том, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям.

«Это действительно так. Единственное, летучие мыши являются не переносчиками, а резервуаром. Это споры о терминах. Но разница есть», - объяснил Аграновский.

Также ученый подтвердил, что новые виды коронавирусной инфекции могут распространяться в природе и за пределами Китая.

«Нам надо иметь в виду, что это может быть. Но это не обязательно реализуется. Если, не дай Бог, будет следующая эпидемия, то она придет совсем другими путями. Я этого не могу исключить», - подчеркнул биолог.

По его словам, потенциально опасными действительно являются летучие мыши и населяющие их коронавирусы. Именно в резервуарах могут образовываться новые патогенные для человека коронавирусы.

Ученый из Ухани также ранее рассказала, что еще в 2019 году в КНР были обнаружены определенные районы, где подобные Sars-CoV-2 коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие. По этой причине они действительно могут иметь высокую способность к мутациям.

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