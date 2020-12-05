Путин заявил, что пандемия сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране

Борьба с эпидемией коронавируса сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020».

Во Всемирный день волонтера глава государства поздравил с праздником россиян, которые совершают добрые поступки ради других.

«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», – сказал Путин.

Всемирный день волонтера отмечается 5 декабря. В этот день в Москве проходит церемония вручения премий победителям конкурса «Доброволец России – 2020».