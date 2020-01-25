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Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

Александра Арсентьева
13:42 25.01.2020
В результате авиакатастрофы, произошедшей в Тегеране, погибли 176 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Иранский военнослужащий, который по ошибке сбил украинский лайнер над Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, ситуация произошла в «сложное время».

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. До сегодняшнего дня они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за атаку, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме», - сказал глава МИД в интервью изданию Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил со спецпредставителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев сбитого в Тегеране украинского самолета.

В результате авиакатастрофы, произошедшей в Тегеране, погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила воздушное судно «Международных авиалиний Украины», которое приняло за крылатую ракету.

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