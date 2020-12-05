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«Бабушка-нацистка» вновь получила тюремный срок за отрицание холокоста

Анна Панцулая
13:34 05.12.2020
Несколько недель назад пожилая женщина закончила отбывать срок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Paul Zinken, dpa, Globallookpress

В Германии 92-летняя Урсула Хавербек, известная как «бабушка-нацистка», вновь получила тюремный срок за отрицание холокоста.

Берлинский суд приговорил ее к году тюрьмы. Как сообщает издание Der Spiegel, уголовное дело на пожилую женщину завели после публикации интервью в марте 2018 года, в котором она в частности утверждала, что Освенцим не являлся лагерем смерти, а все рассказы жертв о газовых камерах и миллионах убитых назвала ложью.

Отмечается, что несколько недель назад Хавербек закончила отбывать срок. Немка провела в тюрьме 2,5 года за подстрекательство к мятежу и отрицание Холокоста. Несмотря на преклонный возраст, женщина была председателем ультраправого тренировочного центра, где распространяла нацистские идеи и вербовала сторонников.

В сентябре Гамбургский суд постановил выслать 94-летнего Карла Бергера из США в Германию по обвинению в пособничестве убийству 70 узников концлагерей Нойенгамме. В марте 1945 года Бергер сопровождал марш смерти из Меппена в Нойенгамме, вследствие чего погибло 70 заключенных.

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