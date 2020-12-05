Московский клуб опечатали из-за нарушения правил по COVID-19 на концерте группы «Кипелов»

Московский концертный зал Adrenaline Stadium опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19 на концерте рок-группы «Кипелов». Об этом сообщил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

«Во время концерта группы "Кипелов" в клубе Adrenaline Stadium... были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции», – сказал он журналистам.

По его словам, на концертной площадке не обеспечили контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима в закрытом помещении, что может привести к осложнению эпидемиологической обстановки.

Худобородов уточнил, что ведомство возбудило по факту нарушения административное дело, клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске Роспотребнадзор проверит выступление певицы Zivert, зрители которого также не соблюдали ограничения по коронавирусу. А в Петербурге накануне на почти на полмиллиона оштрафовали Ледовый дворец, где с нарушением санитарных норм прошел концерт Басты.