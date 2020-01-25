В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Суркова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

«Каких-либо указов президента на этот счет нет», - сказал он РИА Новости.

О том, что Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой курса на украинском направлении.

«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», - прокомментировал это заявление представитель Кремля.

Сурков стал помощником президента в 2013 году. Он курировал отношения с Южной Осетией и Абхазией, а в последние годы также занимался вопросами, которые связаны с урегулированием ситуации на Украине.

До этого Сурков с декабря 2011 года находился на посту зампредседателя правительства, а с мая 2012-го по май 2013-го руководил аппаратом правительства.