Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением искренних соболезнований в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Слова соболезнования выразила также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Хотела бы выразить поддержку всем пострадавшим от стихии, особенно - передать слова утешения тем, кто в эти скорбные дни потерял своих родных и близких. Надеюсь, что последствия землетрясения будут вскоре ликвидированы», - передает РИА Новости.

Скорейшего выздоровления всем раненым в своем микроблоге пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.

В результате сильного землетрясения магнитудой 6,8 балла на востоке Турции погибли 22 человека, более тысячи пострадали.