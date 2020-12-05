Эксперт назвал недопустимым прием антибиотиков для профилактики COVID-19

Применение антибиотиков для профилактики коронавирусной инфекции недопустимо. Об этом напомнил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо», – приводит слова Авдеева пресс-служба Минздрава.

Специалист уточнил, что антибиотики не действуют ни на какие вирусы, в том числе COVID-19. Подобные препараты назначают только в случае бактериальных осложнений инфекции, подчеркнул он.

Авдеев предупредил, что бесконтрольное принятие антибиотиков без назначения врача может привести не только к появлению устойчивости к ним микроорганизмов, но и к негативным побочным реакциям. В частности, такие препараты могут вызвать аллергическую реакцию, нарушение стула и анафилактический шок, способный привести к смерти. Диарея также серьезно угрожает здоровью, потому что может обернуться воспалительными процессами в кишечнике, добавил пульмонолог.

В Минздраве неоднократно предупреждали население о бесполезности и даже опасности приема антибиотиков без назначения врача. На фоне пандемии в России наблюдается рост спроса на препараты подобного действия.