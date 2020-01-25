Депутат Госдумы назвала поведение главы Чувашии мерзким

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина возмутилась поведением ее однопартийца, главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Никогда не могла понять, что вдруг такое происходит с опытными руководителями, что они начинают позволять настолько мерзко себя вести», - написала она на своей странице в Facebook.

Также парламентарий выразила недовольство тем, что после этого случая Игнатьев силами пресс-службы пытался убедить всех в том, что это была «шутка».

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Игнатьев заставил подпрыгивать сотрудника спасательных служб за высоко поднятыми ключами от новых автомобилей. В МЧС Чувашии этот инцидент оценили как «дружескую шутку», однако руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев заявил о недопустимости такого поведения чиновника. В «Единой России» сообщили, что партия изучит «шутку» Игнатьева на ближайшем заседании, которое пройдет в понедельник.