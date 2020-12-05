Пентагон сообщил о выводе почти всех войск из Сомали

Дональд Трамп распорядился к началу 2021 года вывести почти всех американских военных из Сомали. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны США.

Отмечается, что американские войска не будут выведены из Африки. Личный состав и имущество будут переброшены из Сомали в соседние страны.

«Мы по-прежнему привержены нашим африканским партнерам и оказываем им постоянную поддержку», - говорится в сообщении.

США и впредь готовы проводить контртеррористические операции в Сомали и противодействовать угрозе национальной безопасности, говорится в пресс-релизе Минобороны США.

В Сомали на данный момент находятся около 700 американских военнослужащих, большую часть которых планируют перебросить на базы в Кении и Джибути. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее в Пентагоне озвучили официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака - это 15 января 2021 года. Численность американского контингента в Афганистане и Ираке должна быть сокращена до 2500 военнослужащих.