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Три деревни в провинции Идлиб освобождены от террористов

Вадим Иванов
12:13 25.01.2020
Ожесточенные бои с террористами идут сейчас на окраинах Алеппо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сирийская правительственная армия освободила три деревни в провинции Идлиб. Ожесточенные бои с террористами идут сейчас на окраинах Алеппо.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, за минувшие сутки боевики несколько раз обстреливали город. Восемь человек погибли, 22 получили ранения.

По данным российских военных, отряд экстремистов общей численностью до 70 человек при поддержке четырех пикапов с пулеметами пытался выбить сирийские войска с указанных позиций.

Однако армейские подразделения отразили атаку и отбросили боевиков на исходный рубеж.

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