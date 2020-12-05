Матыцин заявил, что принятие «акта Родченкова» приведет к дисбалансу в системе противодействия допингу

В связи с принятием «акта Родченкова» необходимо разработать меры для минимизации рисков для российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По словам Матыцина, такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля над противодействием допингу. Министр подчеркнул, что это единое мнение всего спортивного сообщества, включая и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Негативно мы к этому относимся, надо будет в ближайшее время думать о том, как минимизировать риски для российских спортсменов», - сказал он в эфире телеканала «Матч Страна».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом «акт Родченкова», по которому бороться с допингом во всем мире предполагается с помощью американских судов с некоторыми оговорками.