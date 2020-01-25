Последствия землетрясения в Турции: кадры с воздуха

В Сети опубликовано видео последствий землетрясения магнитудой в 6,8 балла в Турции, которое произошло 24 января на востоке страны. На кадрах с воздуха видно, что многоэтажное здание в городе Элязыг разрушено и буквально сравнялось с землей. Сообщается, что многие жители ночевали на улице, в спортивных или конференц-залах, так как их дома были небезопасны.

В результате в общей сложности 228 подземных толчков погибли 22 человека, более тысячи пострадали. По данным пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирины Касимовой, россиян среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Элязыг нет.