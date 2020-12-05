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Во второй день марафона «Мы вместе» назовут победителей конкурса «Доброволец России»

Анна Панцулая
12:37 05.12.2020
Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции пообщается с финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» во второй день онлайн-марафона «Мы вместе». В пресс-службе организаторов форума уточнили, что также сегодня будут названы победители в девяти номинациях. Кроме того, станет известно имя обладателя звания «Волонтер года».

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, в волонтерское движение по всей стране вовлечены миллионы людей разных возрастов. Также он отметил роль волонтеров в борьбе с COVID-19.

«Добровольцы по зову сердца делают мир вокруг лучше, реализуют свои таланты и умения на благо тех, кто в этом по-настоящему нуждается. В этом году пандемия еще сильнее подчеркнула значимость волонтерской работы. Вклад волонтеров в борьбу с коронавирусной инфекцией невозможно переоценить. Из года в год сферы деятельности волонтерских организаций расширяются, увеличивается число проектов с их участием. Государство стремится оказывать развитию волонтерского движения всю необходимую поддержку», - подчеркнул он.

Конкурс «Доброволец России» проходит уже 10 лет. В юбилейный год на состязание было подано более 53 тыс. инициатив по 15 номинациям, в финал вышли 210 проектов. Грантовый фонд в этом году по инициативе главы государства был увеличен вдвое, до 90 миллионов рублей.

Акция «Мы вместе» стартовала в конце марта этого года. Ее организовали платформа dobro.ru, ОНФ, а также ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пенсионеров, маломобильных граждан и медиков в период пандемии коронавируса. В конце сентября акция возобновилась в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. С 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году получил статус международного.

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