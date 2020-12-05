Помощь пациентам с COVID и уход за тюленятами: как провели 2020 год российские волонтеры

Марафон «Мы вместе», приуроченный ко Дню добровольца, проходит в России в эти минуты. Из-за ситуации в мире основные мероприятия значимой даты пришлось перенести в онлайн. Движение «Мы вместе» стало одним из главных проектов года – люди помогали медикам и пожилым во время пандемии. Сегодня с теми, кто был рядом в нужную минуту, пообщается президент России Владимир Путин.

Исмире Джабаровой 23 года, она студентка ординатуры Сеченовского университета. В марте этого года в числе первых волонтеров Джабарова переступила порог «красной зоны» больницы в Коммунарке. За собственное здоровье, вспоминает она, тогда не переживала.

«Страх был некоторый, но мы для себя решили, что помощь важнее страха. Мы были студенты старших курсов, почти врачи. Кто, если не мы? Мы тогда откликнулись и вышли вместе с персоналом больницы», – говорит девушка.

А в Калининградской области волонтер Юлия Садовская отдала свою заботу животным. Из-за обилия людей на побережье Балтийского моря тюлени бросают свое потомство. Доброволец весь этот год буквально вынашивала малюток на своих руках.

«Они родились на берегу, мамы их выкармливали до определенного момента, но потом бросили, потому что пляжи у нас людные, даже те, которые должны быть безлюдными. Мамы не успевают докормить детенышей до нужного веса, бросают раньше. Тюлененок не может сам охотиться, потому что он банально мерзнет в воде. Наша задача – докормить его до веса, когда он может спокойно находиться в воде», – рассказывает Садовская, которая стала победителем конкурса «Доброволец России» в номинации «Помощь животным».

Зачастую финалисты конкурса сами нуждаются в помощи, преодолевают себя и находят в себе силы помогать другим. Максим Сорокин завел собаку четыре года назад, разработал уникальную методику дрессировки, благодаря которой верные друзья могут быть не только поводырями, но и настоящими помощниками людям с ограниченными возможностями.

«Буксировка коляски, физическая помощь. Помогают забираться на пандусы, бордюры, приносить вещи, предметы. Выключать свет. Функции, которые могут быть полезны людям с ограниченными возможностями», – рассказывает финалист в номинации «Равенство возможностей».

В волонтерской акции «Мы вместе» в этом году приняли участие больше 150 тысяч человек. Каждый из них, можно сказать, чуть-чуть волшебник - то есть как в детстве и мечтал, сумел помочь тем, кому это необходимо. Для тех, кто помочь не успел, на площадке онлайн-марафона Всероссийской акции установили елку желаний.

Десятилетний Роман Больц из Астраханской области мечтает увидеть горы, а вот семилетняя девочка из столицы хочет развивающую игрушку. Простые желания, но в силу определенных обстоятельств ни дети, ни родители исполнить их не могут. А вот участники и организаторы 32-часового онлайн-марафона волонтеров – могут. Причем сделать это можно прямо сейчас, всего лишь открыв одну из новогодних игрушек на елке желаний.

Конкурс «Доброволец России» – это кульминация целого года, в течение которого волонтеры дарили тепло, добро и улыбки тем, кому это было необходимо. В тяжелом 2020 году в конкурсе приняли участие рекордные 53 тысячи человек.