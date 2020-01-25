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Врачи рассказали, как себя вести при обнаружении симптомов коронавируса

Александра Арсентьева
12:38 25.01.2020
Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены, рассказала врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Willie Siau, Keystone Press Agency, Globallookpress

Врачи дали рекомендации, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, и что делать, если вы вдруг обнаружили у себя симптомы, похожие на него.

«Если у человека температура и кашель и нет насморка, надо в первую очередь начать любую противовоспалительную терапию: принимать все таблетки, которые есть дома - анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры, это замедляет развитие вируса, и идти в местную службу Санэпиднадзора, она называется сейчас Центр гигиены и профилактики, и делать анализы на то, что вызывало», - рассказал «Звезде» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов.

Руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, эксперт ВОЗ Лариса Руденко рассказала: чтобы не заразиться, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены.

«Единственное, что можно посоветовать - это соблюдать все гигиенические меры. Это маска, мыть руки, не ходить на мероприятия никакие, в места, где может быть контакт с людьми - неизвестно, они заражены, или нет. Только такое мероприятие - изоляция и соблюдение гигиенических норм», - отметила Руденко.

Сообщения о распространении неизвестной пневмонии в Ухане начали поступать в конце прошлого года. Позднее было установлено, что причиной является коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 1330, от болезни скончался 41 человек.

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