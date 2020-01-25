«Я не мог публично говорить, что нас сбили»: Зеленский объяснил замалчивание причины авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не мог сразу сообщить о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили военные Ирана, из-за недостаточного количества доказательств версии.

«Одна из семи версий, о том, что выпущенной иранской стороной ракетой был сбит наш самолет, не была озвучена в первый же день после этой катастрофы. Мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что все должно быть по полочкам. Это обвинения, которые требуют серьезных подтверждений», - объяснил глава Украины в интервью израильскому русскоязычному телевизионному каналу 9tv.

По его словам, Киев изначально отверг версию о технической неисправности и ошибок украинского «профессионального экипажа», о чем президент рассказал родным погибших сразу после авиакатастрофы.

Также украинский лидер заявил, что основная заслуга в расследовании истинной причины трагедии принадлежит именно украинской стороне.

«Больше всего поработали наши специалисты. Это, кстати, признали и все наши международные партнеры», - прокомментировал он.

Зеленский отметил, что вовремя собранная группа из 45 специалистов позволила установить причины катастрофы, а также в первые же дни передать результаты ДНК родственников погибших на место трагедии.

По его словам, «Киев давил на иранскую сторону», чтобы получить все возможные вещественные доказательства.

Украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ разбился 8 января после нескольких минут после взлета. В результате трагедии погибли 176 человек на борту. Первые дни Иран отрицал версию о том, что лайнер был сбит ракетой, но 11 января признал, что самолет был сбит «по ошибке» из-за проводимых в эту ночь ракетных атак по американским военным базам в Ираке.